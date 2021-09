Avec Mourinho, la Roma est de retour

Après un début de championnat canon, la Roma entre dans le vif du sujet ce dimanche avec un derby à gagner face à la Lazio. Le premier gros test pour les Giallorossi de José Mourinho, d'autant qu'ils devront composer sans leur plus belle étoile en la personne de Lorenzo Pellegrini. De quoi voir réellement ce que la Louve a dans le ventre.

LazioAS Rome le 26/09/2021 à 18:00 Diffusion sur

Le Special One version calme

On joue la 91minute de ce Roma-Sassuolo lorsque Stephan El-Shaarawy, sorti du banc, fait exploser la Curva Sud du stadio Olimpico d'un bel enroulé poteau rentrant. L'ambiance est électrique, c'en est trop pour José Mourinho. Pour sa 1000sur un banc de touche, le technicien portugais ne pouvait pas rêver plus beau dénouement. Sur l'instant, le Mou n'a que faire du fait que la totalité du match n'ait pas été maîtrisée, que son portier et compatriote Rui Patrício ait réalisé des miracles. Non, ce qui compte, c'est ce rugissement. Celui de la victoire, celui qui le transcende vraiment. Quand le Mou se met à galoper comme Forrest Gump pour aller fêter ce final grandiose, on n'ose imaginer ce que le derby de ce dimanche face à la Lazio pourrait lui procurer comme émotions.Depuis qu'il a vidé ses cartons dans la Ville Éternelle, José Mourinho est un homme différent. Moins dans la provocation, moins cinglant et surtout très calme.