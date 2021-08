Avec l'arrivée de Lionel Messi, l'Argentine est déjà à l'heure de Paris

Dans le pays natal de la Pulga, le feuilleton Messi a été suivi minute par minute depuis jeudi dernier. Déçus par le Barça, beaucoup d'Argentins pensent désormais supporter le PSG de leur héros national. Les médias locaux peaufinent déjà leur couverture exceptionnelle de la Ligue 1.

"Paris n'était pas l'équipe préférée ici, mais maintenant que Messi y est, oui. Désormais, on est tous Parisiens."Ezequiel

Tout ce qu'ils veulent c'est le voir heureux. Et en Catalogne il ne l'était plus. L'image de leur idole en sanglots dimanche dernier à Barcelone a été insupportable à voir pour la plupart des Argentins. Surtout quand elle intervenait un mois seulement après l'avoir vu en larmes, de joie cette fois-là, au moment de soulever enfin un trophée avec, tweetait en colère Néstor Gorosito, ancien joueur emblématique de River Plate, San Lorenzo et la sélection. En quelques caractères, " Pipo " et sa crinière balavoinienne résumaient bien le sentiment de nombreux de ses concitoyens en fin de semaine dernière :. Fallait pas qu'il s'en aille. Mais quand le visage de la Pulga, tout sourire au Bourget, est apparu en direct ce mardi à la télévision, c'est une bonne partie de l'Argentine qui a souri avec lui.Attablé à un café du quartier portègne de Villa Crespo, Ezequiel, 36 ans, ne manque rien de la scène retransmise par une dizaine de télévisions en édition spéciale depuis tôt le matin. À l'écran, Messi, t-shirt blanc "Ici, c'est Paris", cache sa joie derrière un masque rouge et bleu. ", confie-t-il entre deux medialunas, les croissants locaux.À quelques pâtés de maison, l'officialisation de l'arrivée du Rosarino dans la capitale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com