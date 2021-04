Avec Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille gagne sur la fin

Contre Lorient, l'Olympique de Marseille s'est imposé grâce à un but de Pol Lirola dans le temps additionnel et a encore gagné en toute fin de match. De quoi sabrer le champagne dans les vestiaires, sans avoir toutefois convaincu dans le jeu. Une habitude depuis que Jorge Sampaoli a pris la tête du club, et sûrement pas un hasard au vu du nouveau caractère de l'équipe.

? 90+3 | #OMFCL 3?-2?? L'OM prends les trois points dans le temps additionnel grâce à Pol Lirola, auteur d'un doublé ? ? Rendez-vous vendredi pour le déplacement à Reims. pic.twitter.com/1Q0rpdoLmv -- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2021

Dans un univers normal, c'est Pol Lirola qu'il faudrait applaudir en priorité. Mais puisque ce monde est injuste, comme peuvent en témoigner Terem Moffi et Yoana Wissa qui repartent avec une défaite de la Canebière après avoir parfaitement réalisé leur boulot, l'Espagnol laissera ici les honneurs à Jorge Sampaoli. Pas pour les décisions tactiques de l'Argentin, qui n'ont pas encore franchement convaincu (même si son remaniement de schéma à la mi-temps a tout bouleversé contre Lorient, qui menait 1-0 à la pause avant de tomber 3-2). Pas non plus pour les choix d'hommes de l'entraîneur, qui va sans doute devoir faire mieux avec l'effectif dont il dispose. Mais plutôt pour sa capacité à transcender ses soldats, qui le lui rendent assez bien sur le terrain. C'est en tout cas ce que laisse suggérer les fins de rencontre de l'Olympique de Marseille, durant lesquelles les Phocéens démontrent un caractère spécial depuis que le coach sud-américain a repris les rênes de l'équipe.Face aux Bretons, l'OM s'est en effet imposé sur le fil. Au bout du bout d'une rencontre longtemps indécise puis promise au nul, le latéral s'est finalement arraché dans le temps additionnel pour s'offrir un doublé et donner trois points importants à son club. Forcément, lui et ses potes n'ont pas caché leur joie. Dans les vestiaires, pourtant, le champagne a cru qu'il allait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com