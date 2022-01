Avec Gerrard, Coutinho et Digne, Aston Villa a tout de la future sensation

Le 14e de Premier League vient d'annoncer, coup sur coup, les arrivées de Philippe Coutinho en prêt et de Lucas Digne. Un mercato ambitieux, consécutif à l'arrivée de Steven Gerrard sur le banc du club, qui fait sans doute des Villans l'équipe à suivre de cette deuxième moitié de saison en Premier League.

Aston Villa Manchester United 15/01/2022 à 18h30 Premier League Diffusion sur

Tout le monde a son petit avis sur le mercato d'hiver. Souvent tranché, d'ailleurs. Ces dernières années, de nombreuses voix haut placées dans le monde du football se sont prononcées sur sa suppression pure et simple, ou a minima une réforme profonde. L'objectif : empêcher que des clubs, mal embarqués dans leur saison, ne révolutionnent totalement leur effectif à mi-parcours et ne pipent les dés du championnat., pestait l'UNFP dans un communiqué en 2019. Il y a de bonnes chances que les supporters d'Aston Villa ne soient pas de cet avis. Mal embarqués en Premier League après une première partie de saison en demi-teinte, lesviennent d'annoncer, coup sur coup, les arrivées de Philippe Coutinho, en prêt depuis un FC Barcelone qui ne demandait que ça pour alléger sa masse salariale, et de Lucas Digne, en bisbille avec Rafael Benítez du côté d'Everton et que lesont chopé pour une petite trentaine de millions d'euros.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com