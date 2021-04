Avec Fabinho en 6, la meilleure défense, c'est le milieu

Liverpool vient d'enchaîner trois victoires, sans prendre de but, pour la première fois de la saison. Les Reds semblent avoir mis derrière eux leurs tourments, pile au moment où Fabinho a retrouvé son poste de numéro 6. Tout sauf une coïncidence. Ce qui laisse augurer une fin de saison palpitante, et un sacré combat ce soir au stade Alfredo Di Stéfano, contre un Real Madrid invaincu depuis onze rencontres.

Une question d'équilibre

Une éclaircie, enfin, dans le ciel de Liverpool, beaucoup plus chargé que d'habitude ces derniers temps. Les cumulonimbus s'étaient faits particulièrement nombreux au-dessus de Kirkby, qui abrite le tout nouveau centre d'entraînement des. La faute à des résultats cataclysmiques et une série noire de six défaites en sept journées de championnat entre février et mars. Jürgen Klopp a toutefois retrouvé un début de stabilité et un semblant de sourire aux lèvres en l'espace d'un mois. Ce regain d'optimisme porte un nom : Fabinho.Le Brésilien ne revient pas d'une absence longue durée, mais sa présence a manqué. Les graves blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez l'ont rapidement contraint à reculer pour occuper l'axe central de la défense. En bon pompier de service, l'ancien Monégasque est allé au charbon sans hésiter, évitant à la maison de prendre feu à maintes reprises, à l'image de ses sauvetages contre Midtjylland et l'Ajax. Liverpool n'a encaissé que 12 buts lors des 15 matchs de Premier League joués par Fabinho en défense. Honorable bilan, qui ne reflète cependant pas à quel point lesse trouvèrent fort dépourvus, sans son abattage au milieu de terrain, quand l'hiver fut venu.Son absence dans l'entrejeu a fini par se faire sentir, et les performances de Liverpool à sérieusement en pâtir. Tout particulièrement offensivement, durant la période hivernale, puisque le champion d'Angleterre n'a marqué que deux fois lors de ses sept derniers matchs de championnat avec Fabinho dans le(contre West Brom, Newcastle, Southampton, Manchester United, Burnley, Manchester City et Chelsea). Pour la première fois depuis le mois d'octobre, Fabulous Fab a débuté au milieu de terrain le 10 mars contre Leipzig. Un retour qui a coïncidé avec celui d'une équipe plus tranchante, plus pressante, et surtout plus confiante.Le positionnement en numéro six de l'international