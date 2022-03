Avec David et Davies, le Canada a repris son élan

Jonathan David, Alphonso Davies ou encore Stephen Eustáquio, tous ont choisi de représenter le Canada plutôt que leur pays de naissance ou d'origine. Un choix payant puis qu'il ne manque plus qu'un point aux Canucks pour goûter à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Coup d'œil sur le système de sélection, si particulier de l'équipe canadienne, désormais dépendante de nombreux joueurs binationaux ou multinationaux.

Costa Rica Canada 25/03/2022 à 3h45 Éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Le début d'un processus

Le 3 février dernier, à l'occasion d'un déplacement au Salvador (0-2), le onze de départ desconcocté par John Herdman comportait onze joueurs binationaux, qui aurait tous pu être éligibles à une autre sélection que celle de la feuille d'érable. Une statistique révélatrice d'un pays multiculturel, enraciné par de forts flux migratoires depuis le début du XXIsiècle. Et si aujourd'hui les performances du Canada sont bluffantes, c'est bien parce que des dirigeants de l'Association canadienne de soccer (ASC) à n'importe quel formateur de la région de Toronto, tous sont désormais convaincus qu'il faut se servir de cette diversité pour gagner. La simple lecture de ce constat invite à se poser une question : comment les dirigeants de cette sélection arrivent à convaincre les joueurs de défendre les couleurs ?, se remémore Michael Findlay, bras droit du head coach entre 2013 et 2016, et 2017 à 2019, entraîneur intérimaire entre ces deux périodes et aujourd'hui sélectionneur de Grenade.