Ave, Cesare Prandelli

Usé par son retour sur le banc de la Fiorentina, Cesare Prandelli a démissionné mardi de son poste d'entraîneur, une "ombre" cramponnée au cœur et avec la conscience que sa carrière d'entraîneur "pouvait se terminer ici". Une élégante révérence, à l'image d'un type dont la sensibilité et la délicatesse ont souvent transpiré jusque dans le jeu de ses équipes.



Un plasticien avant d'être un entraîneur

Cesare Prandelli se plaît souvent à citer cette formule de Giovanni Trapattoni :Pour devancer la guillotine, le natif d'Orzinuovi a donc souvent décidé de faire le sale boulot lui-même. Ainsi, on l'a vu démissionner de son poste à Lecce, au Hellas Vérone, à Valence ou encore de son rôle de sélectionneur de la, sans jamais réclamer d'indemnités., a souvent appuyé Prandelli. On serait d'ailleurs tenté de croire que ce n'est pas pour les billets verts que le bonhomme était revenu au début du mois de novembre sur le banc de la Fiorentina, mais bien pour tenter de relever un club alors posé à une décevante douzième place de Serie A. Quatre mois plus tard, rien ne s'est vraiment arrangé : les Violets pointent à la quatorzième place et ne cessent de proposer un football aussi inconséquent qu'incohérent collectivement. Trop dur à vivre pour Cesare Prandelli, qui a décidé de quitter précipitamment son poste mardi.Ce revers-là n'est pas anodin pour Prandelli. La Fiorentina, après tout, a été le club de son apogée. De 2005 à 2010, il avait hissé les Toscans à la 4place de la Serie A à deux reprises, obtenant une qualification en Ligue des champions au passage. Il avait également emmené les Violets en demi-finales de la C3, en 2008. Mais c'est tout autre chose que l'on retiendra prioritairement de Cesare Prandelli. À savoir sa profession de foi., racontait-il alors en novembre 2012, alors qu'il venait d'emmener quelques mois plus tôt une Italie enthousiasmante et entreprenante jusqu'en finale de l'Euro. Quand Cesare Prandelli parvenait à se faire comprendre, justement, ses équipes finissaient inlassablement par lui ressembler.