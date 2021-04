Ave, César Azpilicueta

Relancé par l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea a retrouvé une stabilité défensive digne de ce nom. Les chiffres sont éloquents : 16 clean sheets en 21 matchs. Symbole de ce regain de forme et de mordant, César Azpilicueta a récupéré un temps de jeu plus conforme à ses standards de marathon man. Capitaine incontesté et taulier respecté, le défenseur ibérique continue d'écrire sa légende à l'encre bleue, lui qui passera un nouveau cap à l'occasion du déplacement à Madrid ce mardi.

Real MadridChelsea 27/04/2021 - 21:00 Ligue des champions - 1/2 finale Diffusion sur

Chelsea Passion Football pic.twitter.com/rc3VMUpZ5q -- César Azpilicueta (@CesarAzpi) April

Didier Drogba et ses 381 apparitions sont déjà loin dans le rétroviseur. César Azpilicueta disputera ce soir sa 422rencontre sous le maillot de Chelsea. Il dépassera ainsi l'Écossais Steve Clarke et s'installera, seul, au huitième rang desles plus capés. Les prochains noms sur la liste, Dennis Wise (445) et Petr ?ech (494), seront difficiles à aller chercher dans l'immédiat, mais qu'importe jusqu'où il grimpera : l'Espagnol a déjà fait suffisamment dans l'ouest londonien pour y graver son nom, au panthéon du club comme dans le cœur des supporters.