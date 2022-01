Auxerre se pose sur le podium, Nîmes croque Dijon

Victorieuse sur la plus petite des marges à Grenoble (0-1), l'AJ Auxerre s'installe provisoirement à la troisième place du classement, avec autant de points que le Paris FC (4e) et Sochaux (5e). Nîmes a réalisé une belle opération sur le terrain de Dijon (1-2), tandis que Pau et Bastia se sont fait plaisir contre Rodez (4-0) et QRM (3-0).

Grenoble 0-1 Auxerre

Dijon 1-2 Nîmes

Auxerre reste dans le coup. Quelques heures après le succès de Sochaux au Havre (0-1), les Icaunais ont profité de leur victoire à Grenoble pour dépasser le FCSM et le Paris FC - dont le match à Dunkerque a été reporté pour cause de Covid - et s'installer à la troisième place du classement. Un but de Gaëtan Charbonnier, servi sur un plateau par Mathias Autret (31) a fait le bonheur de l'AJA, moins spectaculaire mais plus solide qu'à l'accoutumée. Les Grenoblois, eux, se demandent probablement encore pourquoi le but de Yoric Ravet a été refusé par le corps arbitral (73).Déjà l'effet Nicolas Usaï ? Toujours est-il que le nouveau coach nîmois a sans doute apprécié l'entame de match de ses joueurs à Gaston-Gérard. Ceux-ci n'ont eu besoin que d'une grosse demi-heure pour faire très mal à un DFCO plombé par la Covid-19. Intenable, Niclas Eliasson a montré le chemin (5), puis a été imité un peu plus tard par Julien Ponceau (31). L'expulsion stupide de Théo Sainte-Luce juste avant la pause (45+1) et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com