Auxerre s'en sort bien, Sochaux enchaîne, Dunkerque coule

Après la victoire de Toulouse dans le choc face au Paris FC (2-1) plus tôt dans la journée, l'AJA avait l'occasion de gratter la deuxième place aux hommes de Thierry Laurey. Il n'en fut rien et Auxerre a arraché in-extremis le nul à Bastia (1-1) pendant que Sochaux a fait le job à Quevilly-Rouen (2-0) et que Dunkerque poursuit sa série noire.

Dunkerque coule doucement

Auxerre s'en sort bien et revient à un point de la deuxième place de Ligue 2 après son match nul sur la pelouse de Bastiaarraché in extremis grâce à la tête de Ben Fredj (90e). Magri avait pourtant ouvert le score pour les Corses. Après avoir été lancé dans la profondeur, le Bastiais envoyait une grosse frappe dans la lucarne de Donovan Leon juste avant la pause (45). Un point d'autant plus précieux que les Bourguignons avaient vu revenir Sochaux à hauteur. Tombeur de Quevilly-Rouen à l'extérieur, les Lionceaux se sont imposés grâce à des réalisations de Tony Mauricio (45+1) et Steve Ambri (65). Surtout, les hommes d'Omar Daf reviennent à deux longueurs de la deuxième place, synonyme de montée directe dans l'élite. Si Toulouse semble s'être adjugé la première place avec ses dix points d'avance sur son premier poursuivant, la course à la deuxième place s'annonce alléchante à sept journées de la fin du championnat.En bas de tableau, Dunkerque n'en finit plus de dégringoler après sa défaite face à Caen. Un quatrième revers en cinq matchs qui enfonce l'USLD un peu plus dans son fauteuil d'avant-dernier de Ligue 2. Yoann Court est parvenu à ouvrir le score (36) avant qu'Alexandre Mendy ne fasse le break en inscrivant son quinzième but de la saison. L'ancien Bordelais recolle à une longueur de Rhys Healey au classement des buteurs de Ligue 2 grâce à une superbe reprise sur un ballon tout aussi beau signé Yoann Court (49). La réduction du score de Malik Tchokounté (71restera anecdotique. Dunkerque va mal même si rien n'est joué pour les Nordistes qui n'accusent qu'un seul point de retard sur Quevilly-Rouen, actuel barragiste. De son côté, Rodez n'a su mieux faire qu'un match nul face à Niort. Pourtant, ce sont les Aveyronnais qui avaient ouvert le score grâce à Chougrani (30) avant que Mpasi n'y aille de sa bourde et permette aux Chamois de revenir au score (33). Un point précieux dans la course au maintien pendant que Valenciennes s'inclinait face à Amiensgrâce à un doublé d'Akolo (29et