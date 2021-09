Auxerre rigole, Dijon respire et Nancy continue de couler

Auxerre enchaîne et grimpe à la deuxième place de Ligue 2 après sept journées, pendant que Nîmes et Sochaux ont manqué l'opportunité de revenir dans la roue de Toulouse. En bas du tableau, Yassine Benzia permet à Dijon de respirer, alors que la première victoire de Nancy devra encore attendre. Grenoble, Quevilly, Rodez, Pau et Ajaccio ont également gagné.

Valenciennes 1-2 Quevilly-Rouen

Dunkerque 0-0 Nancy

Deux équipes qui cherchaient avant tout à casser leur mauvaise dynamique, puisqu'elles restaient sur deux revers avant de se retrouver au stade du Hainaut. Et à ce petit jeu, la défense de Quevilly avait décidé de se montrer généreuse, en offrant littéralement l'ouverture du score à Baptiste Guillaume sur une énorme erreur. Quevilly qui recolle en seconde période après un penalty repoussé et mis au fond par Boé-Kane, avant de renverser le match sur un but de Gbelle en toute fin de rencontre. Bingo !Mais où s'arrêtera donc le calvaire de Nancy ? Malmenés, les joueurs de l'ASNL ont en plus dû jouer à dix dès la première période après un tacle en position de dernier défenseur de Haag. Son troisième carton rouge de