Auxerre écarte Sochaux aux tirs au but et file en barrage

Après avoir longtemps subi la grosse domination d'un Auxerre maladroit devant les cages, Sochaux a craqué lors de la séance de tirs au but pour son deuxième playoff d'accession à la première division. Beaucoup moins imprécise lors de ces pénos, l'AJA affrontera donc Metz ou Saint-Étienne pour monter en Ligue 1.

Auxerre 0-0 Sochaux (5 TAB 4)

45 minutes, et un match toujours pas commencé

Une séance de tirs au but, et tout s'effondre... ou l'aventure continue. À l'occasion du deuxième playoff pour la montée en Ligue 1 opposant Auxerre à Sochaux, la tristesse s'est abattue sur les Lionceaux. Particulièrement sur Kitala, l'ex de l'AJA entré en cours de jeu et seul joueur à avoir raté son péno arrêté par le solide Léon . Cruel, mais pas illogique tant le troisième de deuxième division a dominé cette confrontation malgré un manque de réalisme criant. Il s'est tout de même donné le droit à un match couperet contre Metz ou l'ASSE, un barrage à la fois stressant et excitant.Pression, pression et pression. Tels sont les maîtres mots exprimant le mieux l'émotion ressentie par les 22 titulaires, comme en témoigne cette première mi-temps bloquée à double tour. Si Auxerre s'essaye à quelques mouvements offensifs avec notamment un enroulé du gauche d'Hein terminant dans le petit filet avant la pause et une petite dizaine de frappes tentées (la moitié non cadrées, malheureusement pour eux), les Sochaliens demeurent quant à eux sur la défensive : à peine un tir essayé pour les visiteurs, et surtout un frisson pour Prévot à l'approche de la pause avec un ballon mal maîtrisé sur une percée de Sakhi. Signe que la tension est palpable, en particulier chez les Lionceaux. Reste que le score ne bouge pas, et que les locaux doivent montrer davantage tout en prenant garde aux contres s'ils souhaitent percer le coffre adverse avant la fin du temps règlementaire.