So Foot • 24/04/2021 à 22:12

Auxerre double le Paris FC, Caen inquiète encore

Vainqueur de Dunkerque, Auxerre a profité du match nul du Paris FC pour grimper à la cinquième place. En bas, le trafic est toujours aussi dense : Chambly se rapproche de plus en plus du National, alors que Dunkerque, Caen et Guingamp retiennent leur souffle.

Rodez 1-1 Le Havre

Guingamp 0-0 Paris FC

Premier match sans enjeu de la soirée, Rodez et Le Havre ont quasiment acquis leur billet pour la prochaine saison de Ligue 2 en se quittant bons amis à Paul-Lignon. Dans une rencontre assez pauvre en occasion, le RAF a frappé en premier sur un corner parfaitement coupé par Jordan Leborgne, avant que Khalid Boutaïb ne permette au Havre de repartir en Normandie avec un point.Le PFC a perdu bien plus que sa cinquième place ce samedi à Guingamp. Les Parisiens ont été incapables de marquer et ont même loupé la balle de match à la 90, lorsque Florian Martin a vu son penalty repoussé par Enzo Basilio. Si Paris glisse à la sixième place, l'EAG prend un point précieux dans l'optique du maintien.