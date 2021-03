Aux origines de la catastrophe Mediapro

Envoûtée par le chant des sirènes, la LFP a vendu pour 795 millions d'euros par an à Mediapro une bonne partie des droits de la Ligue 1 portant sur la période 2020-2024. Problème : la fontaine de cash dans laquelle espéraient naïvement se baigner les clubs français était aussi illusoire que les rêves de sous-traitance avec bénéfices de la firme espagnole. Autopsie d'une immense partie de poker menteur, qui laisse le football bleu blanc rouge au bord du gouffre.

Article issu du magazine SO FOOT #183 paru en février 2021

Sur le plateau de Téléfoot, la question du chroniqueur Paul de Saint-Sernin fait son petit effet. L'Anne-Laure Bonnet se marre dans son tailleur cintré, le consultant Mathieu Bodmer pouffe dans son fauteuil et, en duplex, Tuchel lâche derrière son masque son rire le plus franc depuis son arrivée dans la capitale. Une poilade générale en trompe-l'œil : ce dimanche 13 décembre 2020, le plateau du diffuseur ressemble plus à une déprimante assemblée de clowns tristes qu'aux. Deux jours plus tôt, les salariés de Téléfoot la chaîne du foot (son nom complet réel) ont été informés par Julien Bergeaud, leur directeur général, de l'arrêt des programmes lancés quatre mois plus tôt. La date de coupure du signal reste à déterminer, mais ce game over brutal déchire définitivement le voile de l'illusion dans lequel s'était orgueilleusement drapé le foot professionnel français. Et pour cause, celui-ci doit s'asseoir sur une enveloppe annuelle de 795 millions d'euros pour la Ligue 1 et de 34 millions pour la Ligue 2, prévue par le contrat signé avec Mediapro. Le groupe audiovisuel espagnol aurait dû catapulter les droits télé hexagonaux à des hauteurs à peine imaginables quelques années plus tôt, 1,153 milliard d'euros par an sur la période 2020-2024. Sauf que le vaisseau de l'amiral Jaume Roures n'est jamais arrivé à bon port. Après avoir froissé pas mal de spectateurs (ou trop peu, c'est selon) et composé avec des débuts laborieux, la société espagnole s'est mise à dos son client, la Ligue de football professionnel, en ne s'acquittant pas de ses échéances d'octobre (172 millions d'euros) et de décembre (152,5). Pour certains présidents de clubs, cette histoire est au mieux, au pire une. Et si on a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com