Auteur d'un triplé et d'une passe décisive contre Nîmes, Aleksandr Golovin régale

Impliqué sur les quatre buts de Monaco (trois buts, une passe décisive) lors de la victoire spectaculaire à Nîmes (4-3), Aleksandr Golovin a régalé ce dimanche. Étincelant depuis son retour de blessure, le Russe amène incontestablement davantage de talent dans l'équipe déjà imprévisible de Niko Kova?.

Monaco invaincu avec son Russe

Cesc Fàbregas. Wissam Ben Yedder. Kevin Volland. Willem Geubbels. Stevan Joveti?. En matière de talents purs, l'effectif de Monaco semble plutôt bien fourni. Mais en haut de cette longue liste non exhaustive se trouve incontestablement Aleksandr Golovin, et ceux qui ne sont pas convaincus n'ont qu'à se repasser le match totalement dingue opposant Monaco à Nîmes pour le compte de la 24journée de Ligue 1. Car si certains pensaient passer un dimanche aussi tranquille que calme, le Russe aura su ambiancer leur fin de week-end lors d'une victoire à sept buts à laquelle il est loin d'être étranger.Au stade des Costières, face à une lanterne rouge qui a finalement donné beaucoup plus de difficultés que prévu à l'ASM, le milieu de terrain a en effet été impliqué sur... les quatre réalisations des siens. Pourtant, il ne pensait pas devoir sortir autant d'exploits pour venir à bout des Crocodiles. Oui, mais voilà : après avoir planté un doublé en l'espace de douze minutes, en se montrant clinique à deux reprises face aux cages sur deux centres de Fodé Ballo-Touré, le meneur de 24 ans a vu l'adversaire revenir à égalité. Alors, le Monsieur a soufflé pendant un quart d'heure durant l'entracte et a récupéré la balle dans le second acte pour faire parler son art : un coup franc astucieux dans les filets de Baptiste Reynet, un service en profondeur décisif pour Volland et le tour était joué. Quatrième, la Principauté a pu enchaîner une septième victoire de rang.Techniquement parfait et tactiquement au point, Golovin a ainsi confirmé qu'il faisait désormais partie des incontournables du onze de Niko Kova?. Au même titre que le capitaine Ben Yedder, sorti avant l'heure de jeu et vingt ballons touchés seulement (contre 62 pour son partenaire) à Nîmes, voire plus ? Peut-être. Parce que le bonhomme, meilleur dribbleur parmi les Monégasques durant la rencontre et pas mauvais dans les airs comme dans les efforts défensifs, apporte