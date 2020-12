So Foot • 07/12/2020 à 06:00

Auteur d'un triplé de passes décisives contre Leipzig, Kingsley Coman rayonne

Auteur d'un triplé de passes décisives contre Leipzig lors de la dixième journée de Bundesliga, Kingsley Coman s'est encore distingué ce samedi en évitant la défaite au Bayern Munich. Dont il est l'un des meilleurs éléments, depuis le début de la saison.

?? Bayern Munich? Kingsley Coman : "Un beau match avec beaucoup d'intensité. Mais on aurait préféré la victoire..." pic.twitter.com/Ak6U7TmfhZ -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 5, 2020

Du petit lait pour Müller

Habituellement, un footballeur affiche un joliaprès une telle performance. Avoir été impliqué sur les trois buts de son équipe n'est en effet pas un exploit commun, surtout lorsqu'on affronte le deuxième du championnat. Mais au coup de sifflet final de Bayern Munich-Leipzig, choc de la dixième journée de Bundesliga opposant le leader à son dauphin, Kingsley Coman tirait la tronche., se justifiait le Français au micro de beIN Sports.Pourtant, Coman peut avoir le sentiment du devoir accompli. Car face à Leipzig, qui a mené à deux reprises et était encore devant à un quart d'heure du terme, c'est bien lui qui a permis au champion d'Allemagne en titre d'éviter la défaite grâce à son triplé d'. D'abord, sa mini-accélération - anodine au premier regard, mais importantissime dans la recherche d'espace - suivie de son décalage pour Jamal Musiala a rendu possible l'égalisation de son jeune partenaire encore mineur à la demi-heure de jeu. Ensuite, quelques minutes plus tard, son court service hyper inspiré anticipant le mouvement de Thomas Müller a mis sur orbite son aîné pour la deuxième réalisation des Bavarois. Enfin, son centre léché tout en esthétisme a trouvé la tête gagnante du même Müler qui en a profité pour signer un doublé en fin de partie.