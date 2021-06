Auteur d'un doublé, Romelu Lukaku est bien entré dans son Euro

Auteur d'un doublé contre la Russie lors de la victoire de la Belgique pour leur premier match de l'Euro (3-0), Romelu Lukaku est parfaitement entré dans sa compétition. Comme toujours. Le plus dur étant maintenant de garder ce niveau de forme jusqu'au bout. Au passage, l'avant-centre de l'Inter Milan a dédié son premier but à son copain de club, Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque plus tôt dans la journée.

La Belgique écarte la Russie sans forcer

Tous les chemins mènent à Romelu

Romelu Lukaku n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un diesel. Quand de nombreux joueurs mettent du temps à entrer dans une compétition, l'attaquant belge, lui, aime marquer les esprits d'entrée de jeu. Et la plupart du temps avec un doublé. C'était déjà le cas à l'Euro 2016 lors du second match de groupe face à l'Irlande (3-0). Mais aussi deux ans plus tard face au Panama pour le premier match des Belges au Mondial 2018 (3-0), avant de recommencer la journée suivante contre la Tunisie (5-2). Et c'est encore le cas lors de cet Euro 2020 où Romelu Lukaku a décidé de frapper un grand coup avec son doublé face à la Russie dans leur antre de la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg (3-0). Il n'a d'ailleurs fallu que deux occasions au Belge pour planter ses deux pions. Une première offerte par le défenseur Andrey Semenov que Big Rom conclue du gauche avant de se ruer vers la caméra pour lâcher un "" en direction de son coéquipier à l'Inter Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque quelques heures plus tôt. Pour son deuxième but, il n'a fallu que d'une passe en profondeur de Thomas Meunier, sa vitesse et son sang-froid devant le but se chargeant de faire le reste.Devant leur écran de télévision, les supporters belges se réjouissent forcément d'avoir dans leur effectif un attaquant qui pèse 62 buts en 94 sélections. Tandis que les adeptes des pronostics se congratulent, eux, d'avoir visé juste en misant sur Romelu Lukaku comme meilleur buteur du tournoi. Un trophée déjà dans sa poche ? Et bien pas tout à fait si l'on prend en compte les derniers tournois de Lukaku. Car si l'ancien attaquant de Chelsea n'a pas de retard à l'allumage, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com