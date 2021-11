Auteur d'un doublé face à la Juventus, Giovanni Simeone est intenable avec le Hellas

Après avoir laminé la Lazio comme un grand d'un quadruplé, Giovanni Simeone a refait le coup face à la Juve samedi en offrant un nouveau succès de prestige au Hellas (2-1). Le début d'une renaissance pour le fils de Diego Simeone ?

[RESUME VIDEO] #SerieA La Juventus chute au Hellas Vérone ! Après la défaite face à Sassuolo, la Vieille Dame s'incline encore ! Défaite 2-1 avec un doublé de Giovanni Simeone !https://t.co/MGtI886uLD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 30, 2021

Des buts et Rocky Balboa

Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre capables de terrasser la Juve en un quart d'heure. Même malade, même actuellement plus prochedixit son coach Massimiliano Allegri, la Vieille Dame reste un révélateur pour un avant-centre. Ce gros test, Giovanni Simeone ne l'a pas seulement passé avec brio dans le froid du Bentegodi ce samedi : il l'a explosé. Opportunément, d'abord, en se trouvant au bon endroit au bon moment à la suite d'une frappe d'Antonín Barák repoussée par Wojciech Szczęsny. Magiquement, ensuite, à l'entrée de la surface grâce à une frappe nichée dans la lunette du portier bianconero. Le numéro 99 aurait même pu s'offrir un coup du chapeau fou sans une faute de Gianluca Caprari sur Arthur avant la demi-heure de jeu, mais qu'importe : si le Hellas trône dans le top 10 et devant la Juve, avec sept points pris sur neuf possibles en une semaine, c'est en grande partie grâce à "El Cholito".Un gars, voilà les deux qualificatifs choisis par Igor Tudor au sujet de son buteur en marge de cette victoire véronaise. L'ancien adjoint d'Andrea Pirlo à Turin, à la tête du Hellas à la suite du limogeage précoce d'Eusebio Di Francesco, aurait pu également ajouter "talentueux", car inscrire six buts en une semaine est loin d'être chose aisée. Si Giovanni est resté muet face à l'Udinese en milieu de semaine (1-1), c'est peut-être parce qu'il avait tout donné face à la Lazio en inscrivant purement et simplement le quadruplé de la victoire face à la formation de Maurizio Lire la suite de l'article sur SoFoot.com