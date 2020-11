Aurelio De Laurentiis : "Maradona a été l'emblème de la résurrection de Naples"

Aurelio De Laurentiis est président du Napoli depuis 2004. Il a redonné le sourire à une ville qui avait perdu sa joie de vivre footballistique après le départ de Diego Maradona. Quelque part, les destins des deux hommes sont liés. Alors, le président napolitain a tenu à rendre hommage à celui qui sera, pour toujours, le meilleur joueur de l'histoire du club partenopeo.

"Maradona à Naples, c'était comme San Gennaro, les gens se sont mis à l'idolâtrer, ce n'étaient plus seulement des supporters, c'étaient des fidèles."

Diego Armando Maradona... pour les jeunes

Oui, c'est vraiment une triste nouvelle. Une triste, triste nouvelle. J'ai vraiment ressenti une grande douleur quand je l'ai appris en cette fin d'après-midi, et je pense que tous les Napolitains, ce soir, pensent à Diego.Il faut replacer le contexte. Naples, dans les années 70, avait vécu coup sur coup l'épidémie de choléra et le tremblement de terre, qui avaient mis à terre toute la région. Il y avait une dépression morale et économique de la ville, la population était déprimée. Maradona est arrivé quelques années après, et il est tout de suite devenu l'emblème de la résurrection de Naples et des Napolitains. Et lui a ressenti tout de suite la chaleur du peuple de Naples, ça a été un coup de foudre au premier regard. Maradona à Naples, c'était comme San Gennaro, les gens se sont mis à l'idolâtrer, ce n'étaient plus seulement des supporters, c'étaient des fidèles. Encore aujourd'hui, Maradona ici, c'est... Maradona. C'est l'histoire. Il a fait gagner le Napoli, il a rendu fier les Napolitains, il appartient aujourd'hui à l'histoire de Naples.Je le connais depuis plus de 30 ans. Notre première rencontre remonte à 1988. A l'époque, je n'avais encore rien à voir avec le monde du football, j'étais uniquement dans le cinéma. Et j'ai eu cette idée de tourner un film sur les supporters de foot. Les supporters de la Juventus, du Milan, de