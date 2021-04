Aurélien Tchouaméni, l'unboxing est fini

Arrivé sur le Rocher en janvier 2020, Aurélien Tchouaméni a mis du temps à se mettre dans le bain. Mais aujourd'hui, il est avec Sofiane Diop le joueur le plus utilisé par Niko Kova? et l'un des milieux de terrain les plus complets de Ligue 1. Tout sauf une surprise.

"Tu n'as pas le temps..."

Le 29 janvier 2020, alors que l'AS Monaco est coincé à la 9place de Ligue 1, les dirigeants monégasques renforcent leur milieu de terrain avant la fin du mercato et anticipent les départs futurs de Tiémoué Bakayoko et Adrien Silva. Pour ça, ils achètent Youssouf Fofana à Strasbourg, mais surtout Aurélien Tchouaméni, pour 18 millions d'euros. Un beau cadeau d'anniversaire pour celui qui a soufflé sa 20bougie deux jours avant son départ de Bordeaux, où il évoluait depuis ses dix ans. Problème : deux jours plus tard, lors de son baptême de l'air avec l'ASM, la défaite contre Nîmes plombe à nouveau l'équipe de Robert Moreno, au point de se demander s'il a bien fait de quitter un club malade pour un autre.Heureusement, la saison ratée des joueurs du Rocher a été écourtée par le virus, et Niko Kova? est arrivé sur le banc, avec le succès qu'on lui connaît. Pour autant, il aura fallu attendre la nouvelle année pour assister à la vraie montée en puissance du grand Auré., expliquait son père, Fernand, à"Voilà le joueur banal.""Tu vas voir.""Le père d'Aurélien Tchouaméni n'est pas le seul à avoir vu la métamorphose d'un garçon qui travaille désormais avec un psychologue, un kiné, un ostéopathe, un préparateur physique,