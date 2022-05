information fournie par So Foot • 07/05/2022 à 00:00

Aurélien Tchouaméni a porté l'ASM à Lille

Auteur d'un doublé importantissime ce vendredi soir sur la pelouse du LOSC (1-2), Aurélien Tchouaméni a porté l'ASM dans le money time. Une nouvelle prestation de haut vol de l'international français qui continue de grandir au moment où Monaco en a le plus besoin.

La finition en prime

Au coup de sifflet final de ce LOSC-Monaco, ils étaient très exactement 576 à s'égosiller pour célébrer leurs champions. Sans se montrer brillant, sans avoir pilloné la cage de Léo Jardim, l'AS Monaco est allé chercher l'essentiel à l'autre bout de la France : une victoire, une huitième de rang, pour provisoirement revêtir la peau du dauphin du Paris Saint-Germain. Particulièrement bruyant au cœur d'une cathédrale où le silence était d'or, le parcage monégasque n'a pas oublié de scander un nom en particulier avant de plier bagages : celui d'Aurélien Tchouaméni.Au cours d'une partie plutôt équilibrée, d'un match que l'ASM n'aurait peut-être pas empoché six mois plus tôt, l'international français a dégainé à deux reprises pour sortir Monaco du piège lillois. Pour son premier doublé chez les pros, Tchouaméni a joint l'utile à l'agréable : un petit crochet sur Benjamin André avant une frappe sèche du pied gauche (son mauvais pied) qui a terminé dans le petit filet, puis un missile toujours du gauche de trente mètres d'une précision chirurgicale pour redonner l'avantage aux siens. Forcément, les supporters du Rocher n'étaient pas les seuls à dévoiler une belle rangée de dents blanches lorsque l'on évoque le nom de leur numéro 8.En conférence de presse d'après-match, Philippe Clement aussi n'avait que des louanges à tresser à son égard :Surtout qu'au-delà de ses buts, Tchouaméni a été l'un des rares à se montrer au niveau à peu près partout : dans une équipe qui n'a jamais mis la gomme, il a touché près de 90 ballons, réalisé six interceptions ou encore tenté quatre fois sa chance au total. Malicieux, Clement a d'ailleurs notélors du premier acte. Une précision qui résonne comme un encouragement pour un joueur majeur qui n'a que 22 ans.

? @atchouameni Auteur d'un…