Augsbourg muselle le Bayern, Dortmund finit par percer Schalke

Longtemps maladroit, le Borussia Dortmund a coiffé son rival de Schalke sur le poteau grâce à son wonderkid, Youssoufa Moukoko, et trône provisoirement en tête de la Bundesliga. Car dans le même temps, le Bayern Munich patine et ne gagne plus depuis un mois en championnat. Surpris à Augsbourg, le Rekordmeister n'est même plus sur le podium. Le Bayer Leverkusen non plus n'y arrive plus, et lâche encre des points face au Werder Brême. Enfin, l'Eintracht Francfort a bouclé sa sa belle semaine en cuisinant Stuttgart.

Borussia Dortmund 1-0 Schalke 04

Augsbourg 1-0 Bayern Munich

Le retour duaprès un an de latence a d'abord été marqué par une réalisation plutôt... surprenante. Uniquement filmé en plan large, le duel entre les ennemis de la Ruhr aura été moins productif qu'à l'accoutumée, mais le peuple jaune et noir peut tout de même exulter. Au niveau de la possession (70-30), Dortmund fait tourner. Mais pour ce qui est des offensives tranchantes, c'est une autre histoire. Toutefois, Schwolow sauve la mise aux siens devant Gio Reyna, après une trentaine de minutes de ronronnement. Une envolée acrobatique pour barrer la route à la tête placée de l'international américain, qui fait le bonheur des photographes.Face au très remuant (et un peu seul) Malen, le portier de Schalke est à nouveau vigilant au retour des vestiaires. Plus déterminés, lespoursuivent leur forcing, mais Brandt vise les pieds de Schwolow à l'entame des 20 dernières minutes. Un point à valeur de victoire pour les? Raté, la faute à ce centre au cordeau de Wolf pour le jeune Moukoko, qui claque une tête victorieuse à la Modeste, à bout portant. À part ça, Marco Reus est encore sorti sur blessure. Mondial menacé ?Le Bayern est-il malade ? Il faut bien lui trouver… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com