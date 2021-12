Aubayemang, une chute sans fin

Malgré une situation sportive stabilisée avec une actuelle sixième place en Premier League, Arsenal galère à se débarrasser de ses tracas. Le dernier en date ? L'affaire Pierre-Emerick Aubameyang, écarté du groupe depuis le week-end dernier et déchu de son statut de capitaine pour être rentré trop tard de son voyage en France la semaine dernière. Un nouvel écart pour le Gabonais, déjà vivement critiqué depuis le début de la saison pour ses performances sur le terrain et dont la gestion du cas par le club rappelle la triste fin entre les Gunners et Mesut Özil.

Large vainqueur de Southampton samedi dernier, Arsenal s'est bien relancé en Premier League après deux revers consécutifs à Manchester United et Everton . Un succès revigorant pour desde retour dans le top six. Et pourtant, toute l'attention des supporters était focalisée sur un tout autre évènement ce jour-là : l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait en réalité été autorisé par le club à rallier la France mercredi dernier pour rendre visite à sa mère, malade, à la condition de revenir le soir-même afin de respecter les 48 heures d'isolement liés au protocole sanitaire et pouvoir être aligné contre Southampton. Un deal non respecté par le joueur, revenu seulement le lendemain et obligeant Mikel Arteta, le coach des Canonniers, à sévir en écartant son capitaine du groupe pour la réception des