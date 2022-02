Aubameyang et Barcelone, l'improbable union

Après les arrivées de Ferran Torres et Adama Traoré plus tôt durant ce mercato hivernal, le Barça a officialisé ce mercredi la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, laissé libre par Arsenal. Un mariage pour le moins inattendu entre un club désormais réputé instable et un joueur qui traverse une période mouvementée.

Secteur encombré et rétropédalage

Puisque le FC Barcelone ne fait décidément rien comme les autres, la journée du 1février a été beaucoup plus chargée que celle du 31 janvier pour les. Dans la matinée, une partie de la direction du club s'est présentée devant la presse afin de démonter, une fois de plus, la gestion calamiteuse du budget sous l'ère Bartomeu . Puis, le Barça s'est chargé de finaliser ce qui était dans les tuyaux depuis plusieurs heures : l'arrivée libre de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'en juin 2025, finalement annoncée ce mercredi. Arsenal a accepté de résilier le contrat de son attaquant gabonais, passé de capitaine desà indésirable ces dernières semaines. Du côté barcelonais, au-delà de s'attacher les services d'un joueur expérimenté, ce sont de nouvelles questions, autour du réel projet sportif du club, qui pointent le bout de leur nez.Luuk De Jong, Memphis Depay, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Martin Braithwaite, Abde Ezzalzouli, Ferran Jutgla, Adama Traoré et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Voici, au 2 février, le contingent offensif dont dispose Xavi pour tenter de relancer le Barça. Un secteur qui, sur le papier, n'avait pas besoin d'être renforcé quantitativement, d'autant que l'espoir du club de voir Dembélé partir lors de ce mercato hivernal s'est finalement transformé en queue de poisson. Interrogation supplémentaire : Traoré et PEA correspondent-ils vraiment au style de jeu que souhaite remettre en vigueur le technicien espagnol ? Pas sûr., disait Xavi quelques mois après sa retraite de joueur, dans. Avant de légèrement rétropédaler fin novembre dernier après une courte victoire face à l'Espanyol (1-0) :