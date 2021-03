Au Stade rennais, revoilà Bruno Génésio

Bruno Génésio est de retour en Ligue 1, pour faire briller la Bretagne. Moins d'une semaine après la démission de Julien Stéphan, le technicien de 54 ans a été présenté comme le nouvel entraîneur du Stade rennais ce vendredi après-midi au Roazhon Park. L'ancien coach de l'OL aura pour objectif de redresser une équipe à la dérive, mais aussi de soigner son image en prouvant qu'il a les épaules pour durer à ce poste au haut niveau.

Une quête de légitimité

Le destin est souvent taquin, mais il n'est pas allé jusqu'à offrir à Bruno Génésio des retrouvailles avec l'OL pour son grand retour en Ligue 1, un peu moins de deux ans après l'avoir vu quitter "son" club. Il aura donc fallu attendre 24 heures après la défaite de Rennes au Groupama Stadium (1-0) pour voir le technicien de 54 ans enfiler son nouveau costume. Ce vendredi, sur les coups de 14 heures, Génésio s'est installé à la place à laquelle se trouvait encore Julien Stéphan il y a moins d'une semaine après une ultime déroute contre Nice, pour sa présentation à la presse. Sans Nicolas Holveck, toujours hospitalisé, mais accompagné de Florian Maurice et Jacques Delanoë, président non-exécutif venu compléter ce triumvirat remodelé.Face à une petite trentaine de journalistes, Bruno Génésio est apparu détendu, serein et prêt à remplir sa nouvelle mission., a-t-il souri.C'était le 2 avril 2019 et depuis, le technicien rhodanien s'était éloigné de l'Hexagone pour tenter l'aventure en Chine, un endroit pas idéal pour se montrer. D'une expérience à une autre et deux mois après la fin de son aventure asiatique, Génésio se retrouve désormais face à un défi : se (re)faire une réputation en France, et prouver qu'il a les épaules pour entraîner au haut niveau.Son nom a beau résonner depuis un moment dans le foot français, Bruno Génésio reste un jeune loup au poste d'entraîneur principal d'une équipe professionnelle.