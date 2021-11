Au Sénégal, Saint-Étienne officialise un partenariat avec Espoirs de Guédiawaye

Alors que l'AS Saint-Étienne attend de trouver un repreneur fiable, elle s'active en coulisses pour sa formation et a officialisé ce vendredi un partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye, un club de National 2 sénégalaise dans la banlieue de Dakar. Cette collaboration inclut l'exclusivité sur les meilleurs joueurs, ce que regrette Me Moustapha Kamara, un avocat sénégalais, estimant que ce fonctionnement représente un frein sérieux au développement du football local.



" Dieye est un joueur de couloir, il joue sur la profondeur. Il est technique et vraiment très rapide. Nous allons bientôt découvrir une pépite."Ousmane Wade, président des Espoirs de Guédiawaye

Boubacar Fall, El Hadji Dieye, et après ?

C'est l'attroupement autour du stade Ndjareem de Guédiawaye, un quartier populaire de la banlieue de Dakar, au Sénégal. De nombreux enfants, surexcités, sont réunis près de l'enceinte. Ce jeudi 11 novembre 2021, l'atmosphère qui règne dans le quartier n'est pas celle d'une journée banale. La banderole accrochée à l'entrée du stade, souhaitant la bienvenue à l'AS Saint-Étienne et à son président Roland Romeyer, en est le signe. La tenue des dirigeants sénégalais, tous vêtus d'un maillot et d'une casquette à l'effigie du club stéphanois, ne laisse place à aucun doute. C'est bien ici qu'une après-midi de gala est organisée pour fêter l'officialisation du nouveau partenariat entre l'ASSE et les Espoirs de Guédiawaye, un club de division régionale., nous informe-t-on devant le lieu de l'évènement.Sur le gazon synthétique, où les gommes noires sont légion, les équipes s'affrontent match après match. Au bord du terrain, les drapeaux de Saint-Étienne flottent près de ceux du club local. Quelques centaines de supporters garnissent les gradins, l'ambiance est à la fête. Seule une averse au beau milieu de l'après-midi coupera un temps les instruments et les chœurs. Elle obligera aussi Gérard Fernandez, le responsable de la cellule du recrutement du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, et Ousmane Wade, président des Espoirs de