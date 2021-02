Au petit trot, le Paris Saint-Germain de Mbappé corrige Dijon

Sans forcer, le PSG a passé une après-midi plus que tranquille à Dijon. Dans le sillage d'un Kylian Mbappé inspiré, les Parisiens en ont passé quatre à la lanterne rouge de Ligue 1 et reviennent ainsi à un point du leader lillois.

Dijon FCO 0-4 Paris Saint-Germain

Promenade bourguignonne

Pour voir du suspense entre des rouges à domicile et des blancs à l'extérieur, c'est du rugby qu'il fallait regarder ce samedi après-midi. Car contrairement au pays de Galles face aux Anglais à Cardiff, Dijon n'a pas fait le poids contre le PSG. Le DFCO a plutôt pris l'eau, même, submergé par la supériorité technique et physique des Parisiens. Pire encore : les Bourguignons n'ont jamais semblé en mesure de ne serait-ce qu'inquiéter le PSG, porté par un Kylian Mbappé de nouveau taille patron et auteur d'un doublé. Sans être flamboyant dans le jeu, Paris en a profité pour se remettre la tête à l'endroit après sa défaite contre Monaco en se montrant clinique et intraitable tout en soignant son goal-average. Bref, une belle après-midi pour le PSG en Bourgogne.Evidemment, ce n'est jamais le bon moment pour recevoir le PSG quand on est lanterne rouge de Ligue 1. Mais alors, quand on n'a pas gagné un match à domicile de la saison et qu'on reste sur six revers pendant que le PSG sort d'une défaite à domicile contre un concurrent direct pour le titre... Autant dire que l'instant s'annonce pour le moins délicat. Et ce, même si le PSG s'est présenté à Dijon sans sept de ses titulaires habituels. Pas besoin de Neymar, Verratti, Di María, Icardi, Florenzi ou Paredes : à Dijon, Kylian Mbappé a tout fait tout seul ou presque. Fantomatique contre Monaco, Kyky a entre-temps remis la main sur son costume de patron étrenné à Barcelone. Sur son côté gauche, Mbappé a d'abord lancé Diallo d'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com