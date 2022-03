"Au Mexique, le cas des barras est une bombe à retardement"

Les heurts lors du match de championnat mexicain Querétaro-Atlas ont fait officiellement 26 blessés samedi, au stade de La Corregidora. Mais témoins et supporters font état de dizaines de morts que tenteraient de cacher les autorités. Hugo Sanchez Gudiño, chercheur en sciences politiques à l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM), étudie depuis 20 ans le mouvement des barras au Mexique. Pour lui, "le massacre de La Corregidora" est indissociable de la violence que vit le pays, plongé dans une guerre de cartels interminable.

Oui et non. Dans l'historique des violences en tribune, Querétaro ne nous avait pas habitués à des faits comme ceux de samedi. C'est uneplutôt tranquille. Celle de l'Atlas Guadalajara, par contre, avait déjà été sujette à des violence. Au Mexique, le cas desest une bombe à retardement, mais on n'était plus habitué à cela.Au début, il y a eu des groupes d'animation comme chez les Pumas de l'UNAM, qui ont calqué le modèle universitaire américain. Les ambiances étaient plutôt familiales. Mais dans les années 1990, les supporters du Club de Futbol Pachuca ont importé le modèle desd'Argentine. Les fans sud-américains sont alors arrivés au Mexique et ont commencé à organiser toute cette fête autour du foot. Loin d'être un modèle de divertissement, il est devenu un modèle de violence car beaucoup de jeunes barristas ont fini par créer des problèmes et lessont devenues incontrôlables.

Des images des affrontements qui ont paralysé la rencontre entre Querétaro et Atlas. On évitera de partager les images les plus violentes. pic.twitter.com/HUdhDuQYwy

"Ces groupes de supporters ont toujours été protégés par les présidents de club, par la police et évidemment par l'autorité gouvernementale."

— Garra Football (@GarraFootball) March 6, 2022Le protocole de sécurité, qui a été soit disant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com