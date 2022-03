Au Hellas, Antonín casse la Barák

Rayonnant au sein du collectif bien huilé du Hellas, Antonín Barák est l'un des mâles alpha de la saison en Serie A. L'international tchèque de 27 ans vit sa meilleure vie en Vénétie et pourrait ne pas s'éterniser à Vérone à force de bonifier ses partenaires et de martyriser ses adversaires. Empoli, qui reçoit le Hellas ce dimanche (15h) et qui avait vu Barák marquer à l'aller, est prévenu.

Vidéo

Le joyau de Vérone

Chaque être humain a le droit un jour ou l'autre à son moment de gloire. Pour Antonín Barák, ce 16 janvier 2022 avait tout de la journée idyllique. À une petite centaine de kilomètres au sud de Vérone, au cœur de l'Émilie-Romagne, le soleil brillait fort au-dessus du Mapei Stadium. Depuis quelques saisons en Serie A, l'affiche Sassuolo-Hellas est rarement une déception. En partie car elle oppose deux des équipes les plus sexy dans le jeu de la Botte, deux formations qui ne cessent d'attaquer chaque week-end où qu'elles jouent. Leur première empoignade en 2022 n'y fera pas exception : score final 4-2 en faveur du Hellas. Et Antonín Barák dans tout ça ? Un triplé - chanceux diront certains - saupoudré d'une passe décisive pour un récital qui dégoûte les uns autant qu'il ravit les autres. Parmi ces derniers, son coach, Igor Tudor, ne manquera pas d'en placer une ce jour-là pour son maître à jouer tchèque :Pour l'histoire, ce triplé signé Barák n'est ni plus ni moins que le premier inscrit par un milieu de terrain du Hellas en Serie A. Voilà pour les présentations.Lorsque l'on jette un œil à l'actuel classement des buteurs du plus beau championnat du monde dans les années 1990, il ne faut pas longtemps pour tomber sur l'international tchèque qui fait le bonheur de Vérone. Avec dix réalisations depuis le début de saison en championnat, Antonín Barák est en dixième position. Pour se faire une idée, il a par exemple inscrit plus de buts que n'importe quel joueur de l'AC Milan ou de l'Atalanta. Pas étonnant alors de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com