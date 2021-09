Au forcerps, la Lazio s'offre le derby de Rome

Au terme d'un bras de fer haletant de bout en bout, la Lazio a dominé la Roma d'un petit but (3-2), pour s'adjuger un derby qui replace les Biancocelesti au 6e rang de la Serie A.

SS Lazio 3-2 AS Roma

Jour de derby, jour de tonnerre

Tout y était. Les buts. Le suspense. La fin de match épicée, jamais très loin de virer à la baston syndicale. Au bout du compte, la balance était équilibrée, mais c'est bien la Lazio qui aura su le mieux peser ses arguments. Notamment grâce à ses stars, Immobile, Luis Alberto et Milinkovic Savic, décisifs à la création comme à la finition des actions.Enfin ré-enjolivé par le public revenu garnir les travées de l'Olimpico, ce derby de Rome débute avec sa dose habituelle d'électricité statique dans l'air. A chacun sa méthode pour manier la foudre : la Roma choisit de déployer son paratonnerre en évoluant prudemment bloc bas, quand la Lazio fait d'elle même tonner l'orage, en portant l'assaut sabre au clair devant. La tempêteest vite récompensée, quand Felipe Anderson envoie un centre bombé sur le crane de Milinkovic Savic, dont le coup de casque laisse Rui Patricio complétement impuissant. Le milieu Ciel et Blanc se prend une torgnole du gardien portugais pour le compte mais qu'importe, ce sont bien lesqui maitrisent leur sujet.Grillée d'entrée, la Roma se remobilise, monte d'un cran dans la lignée d'un Zaniolo énervé sur son aile, mais ne tarde pas à se choper un second coup de jus. La faute à Immobile, qui file comme l'éclair en contre, avant de servir Pedro aux abords de la surface. L'Espagnol conclut d'un plat du pied idéalement placé, devenant au passage le troisième joueur à avoir marqué avec la Lazio et la Roma dans le derby, après Arne Selmosson et Kolarov. La Lire la suite de l'article sur SoFoot.com