Au fait, qui est le gardien numéro 2 des Bleus ?

Alors que trois matchs attendent les Bleus en une semaine, Didier Deschamps a convoqué quatre gardiens dans son groupe de 26 joueurs. Derrière l'intouchable Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan et Alphonse Areola se tirent la bourre. Et si " la hiérarchie est évolutive " et " dépend de leurs performances " selon le boss, toujours très prompt pour botter en touche lorsque le sujet est mis sur la table, il est temps de savoir qui tient la corde pour jouer le rôle de doublure, à deux mois et demi de l'Euro. Revue d'effectif.

Steve Mandanda, le poids des traditions

Mike Maignan, l'instant M

Steve n'a jamais autant soufflé de dépit que cette année. Parce qu'il s'embrouille avec ses pieds, parce que ses coéquipiers marseillais ne l'aident pas toujours, parce que son club a déjà bien été secoué entre les désillusions européennes et les crises internes. Bref, à 35 ans, Mandanda en a déjà plein le dos avec une saison émotionnellement éprouvante. Pourtant, dans l'esprit de Didier Deschamps,. Un choix difficilement compréhensible sur la photographie de l'année écoulée, mais qui trouve son fondement dans l'attache du Basque à l'histoire commune. L'ancien Havrais est de toutes les campagnes depuis 2008 (à l'exception du Mondial 2014, à cause d'une blessure) et était déjà aux ordres du commandant lors du titre de champion avec l'OM en 2010. Certes, les relations se sont distendues après le Mondial 2018, à cause de la baisse de régime du gardien, de blessures et d'un imbroglio administratif lié à son contrôle positif à la Covid-19 en septembre, mais Mandanda est toujours la doublure officielle des Bleus. Mais pour combien de temps encore ? Pour sa dernière titularisation, il a pris l'eau avec les autres contre la Finlande (0-2) pour ce qui reste la seule défaite à domicile en deux ans et demi. Si le Marseillais garde sa stature d'homme sage dans le vestiaire, il serait peut-être temps d'acter son rôle de numéro 3, celui qui accompagnera une jeune pousse pour prendre la succession d'Hugo Lloris, comme il s'est dit près à le faire à l'OM au moment de sa prolongation. Alors Steve, on passe la main ?En parlant de main, celle de Mike Lire la suite de l'article sur SoFoot.com