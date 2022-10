Au Brésil, la débâcle du football de gauche

Les Brésiliens sont appelés aux urnes, ce dimanche, pour déterminer qui les dirigera pendant les quatre prochaines années. Au pays de la " démocratie corinthiane ", les valeurs progressistes semblent avoir déserté le rectangle vert, ce dont témoigne le net soutien accordé par les footballeurs locaux au président sortant Jair Bolsonaro.

Le maillot auriverde , symbole de soutien à Bolsonaro

"La lourde amende que le Fisc brésilien a infligée à Neymar a été annulée grâce à Bolsonaro. Il a par exemple fait la même chose avec les dettes des églises évangéliques." Frédéric Louault, universitaire spécialiste du Brésil.

Si, à quelques jours du second tour, l'élection brésilienne est plus incertaine que jamais, le match de l'instrumentalisation du football est, lui, déjà plié depuis longtemps. Avantage net au président sortant, Jair Bolsonaro, qui a réussi à mobiliser des soutiens de poids dans le monde du ballon rond. Neymar, Lucas Moura, Rivaldo ont ainsi déclaré leur flamme au leader d'extrême-droite, sans compter Romario, qui a carrément été réélu triomphalement sénateur de Rio sous sa bannière, le 2 octobre. Même si d'autres légendes du football brésilien comme Ronaldinho ou Kaká, qui lui avaient apporté leur soutien lors de l'élection de 2018, se font désormais plus discrets, Bolsonaro reste largement le plus populaire parmi les joueurs professionnels et les dirigeants de club. Un succès qui s'explique à la fois par la stratégie et les valeurs portées par le Donald Trump des tropiques., explique Frédéric Louault, directeur du Centre d'étude de la vie politique (CEVIPOL) de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et spécialiste du Brésil.Le large soutien dont bénéficie l'homme au slogan évocateur (" dieu, patrie, famille ") n'est toutefois pas qu'intéressé., confirme Frédéric Louault.Comble du populisme footballistique, le fossoyeur de la forêt amazonienne a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com