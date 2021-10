Au Bayern Munich, des Français dans le dur

Dans une soirée généreuse en surprise (que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Italie), le Bayern Munich a subi sa pire défaite depuis 43 ans lors du deuxième tour de Pokal. La faute à un Borussia Mönchengladbach en feu, mais aussi et surtout aux défenseurs français de Bavière qui ont choisi la même date pour rater complètement leur match.

Une défense en souffrance

C'est une soirée que les fans de football, et les amateurs de surprises en particulier, ont dû apprécier. Entre la victoire de Sassuolo sur le terrain de la Juventus (la première de l'histoire) au bout du temps additionnel, celle du Rayo Vallecano (avec un but de Radamel Falcao en prime) contre Barcelone provoquant le licenciement de Ronald Koeman, les éliminations de Manchester City à West Ham au quatrième tour de League Cup (que lesavaient remportée quatre fois d'affilée, et six fois sur les huit dernières éditions) et du Bayer Leverkusen en seizièmes de finale de Coupe d'Allemagne à domicile contre Karlsruhe (qui évolue en deuxième division), il y a eu de quoi s'amuser. Sans parler du nul sans tremblement de filet entre le Real Madrid et Osasuna, dixième, à Santiago-Bernabéu.Il y avait même une certaine euphorie à voir tous ces Goliaths tomber contre des plus petits, en plein milieu de semaine. En revanche, la raclée reçue par le Bayern Munich sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach en Pokal a été plus difficile à regarder. Plus dure, même, que l'élimination au même stade de l'épreuve l'année dernière face à Holstein Kiel (locataire à l'étage inférieur) aux tirs au but. Non pas pour la violence historique du score, les Bavarois n'ayant plus perdu par cinq réalisations d'écart ou plus depuis 43 ans (7-1 contre le Fortuna Düsseldorf, le 9 décembre 1978), mais pour la performance des Français titularisés en défense. Lesquels ont choisi le même moment pour rater personnellement leur match dans les grandes largeurs, permettant à leurs adversaires d'infliger une douloureuseà un club jusque-là monstrueux depuis le début de saison.Lorsque le Bayern