Au Bayern, des doutes à évacuer

Logiquement perçu comme favori XXL face au FC Red Bull Salzbourg, le Bayern Munich a réalisé lors du match aller (1-1) que son adversaire autrichien était prêt pour la bataille. À l'heure où les deux équipes se retrouvent à l'Allianz Arena, les Bavarois vont devoir prouver que leur mauvaise passe actuelle n'est qu'une illusion d'optique.

Bayern Munich FC Red Bull Salzbourg 08/03/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce week-end, le Bayern Munich avait rendez-vous avec le Bayer Leverkusen dans l'Allianz Arena pour répéter ses gammes avant son échéance européenne. Au-delà de sa confortable situation de leader de Bundesliga avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, leaffrontait un adversaire suffisamment armé pour lui permettre de savoir où il en était. Mais le Bayern a dû se contenter d'un match nul loin d'être maîtrisé (1-1) . Capitaine du Bayern en l'absence du blessé Manuel Neuer, Thomas Müller a même inscrit le premier but contre son camp de sa carrière dans le club munichois en 615 matchs au compteur. Mais que se passe-t-il dans la machine bavaroise ?Après avoir taclé le ballon dans son propre but, Müller l'avait mauvaise et n'a pas hésité à recadrer Sven Ulrich, doublure en manque de confiance depuis sa prise de poste, sur son manque d'assurance et de communication. Avant la rencontre face au Bayer, Julian Nagelsmann avait déjà évoqué la convalescence de Neuer, opéré du genou droit il y a moins d'un mois et déjà de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com