Au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby rêve plus grand

Auteur d'un triplé lors de l'écrasante victoire du Bayer Leverkusen face à Augsbourg (5-1) ce samedi, Moussa Diaby a sorti une performance de patron. Une habitude pour l'international français, qui a grandement contribué à placer son équipe sur le podium de la Bundesliga et éclabousse l'Allemagne de son talent pour sa troisième saison avec le club allemand. Peut-être la dernière avant de rejoindre une grosse écurie ? Le dossier est en tout cas solide.

S'exiler pour mieux exploser

Il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 novembre 2021 lors d'une victoire en déplacement à Leipzig. Presque deux mois qui ressemblaient à une éternité pour Moussa Diaby, lui qui réalisait jusque-là un début d'exercice canon (huit buts et cinq passes décisives en dix-sept matchs à cet instant de la saison) et récompensé par ses premières capes internationales (quatre) aux mois de septembre et novembre derniers. Désireux de rattraper le temps perdu, le numéro 19 du Bayer Leverkusen n'a pas fait dans la dentelle pour laminer Augsbourg ce samedi après-midi : trois buts de pur avant-centre, tous inscrits du pied gauche, tout en étant à l'origine de l'ouverture du score de Patrik Schick et impliqué dans le cinquième et dernier pion marqué par Lucas Alario. Un triplé, le quatrième Français de l'histoire à réaliser cet exploit après Anthony Modeste, Jean-Philippe Mateta et Alassane Pléa, et une prestation pleine pour le natif de Paris qui préférait rester modeste après la rencontre., a-t-il avoué en conférence de presse.Une constante remise en question pour un joueur qui a pris des risques il y a quelques années, risques qui portent aujourd'hui leurs fruits.Barré par la pléiade d'attaquants au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby fait partie de ces titis parisiens (à l'image de Kingsley Coman ou encore Christopher Nkunku) qui ont fait le pari de lancer leur carrière loin de la capitale française. Il débarque ainsi à l'été 2019 au Bayer Leverkusen, dont les quinze millions de frais de transferts déboursés à l'époque représentent aujourd'hui un merveilleux investissement. En deux ans et demi passés du côté de la, Moussa Diaby dispose en effet de statistiques solides : 108 matchs disputés, 29 pions et 31agrémentés de deux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com