So Foot • 04/03/2021 à 14:00

Attention, le Barça a activé le mode remontada !

Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone est parvenu ce mercredi à remonter deux buts face au FC Séville avant de faire la différence en prolongation (0-2, 3-0 ap). Un scénario haletant qui a basculé en faveur du Barça et qui rappelle le cauchemar vécu par le Paris Saint-Germain en mars 2017. Tout cela à une semaine de retrouvailles en huitièmes de finale retour de la C1...

Vidéo

Le cauchemar sévillan > le cauchemar du PSG

Parmi les goûts et les couleurs de Lucas Ocampos figure très probablement la haine du Paris Saint-Germain. L'ailier international argentin n'est âgé que de 26 ans, mais l'ex-Marseillais possède déjà un curriculum vitae au caractère bien trempé. D'abord, une émergence professionnelle à River Plate, ennemi intime de Boca Juniors, puis différents passages dans des clubs qui entretiennent des rivalités fortes : l'AS Monaco avec l'OGC Nice, l'OM avec le PSG, le Genoa avec la Sampdoria, l'AC Milan avec l'Inter et, depuis 2019, le FC Séville avec le voisin du Betis. Hier, Ocampos avait une balle de qualification en finale de Coupe d'Espagne au bout du pied à la 73minute de jeu. C'était un penalty obtenu par ses soins au Camp Nou à 1-0 en faveur d'un Barça en pleine mission pour remonter le score du match aller (2-0). Alors ? Alors Ocampos a envoyé une passe de poussin dans les bras d'un Marc-André ter Stegen tout heureux de récupérer le ballon aussi facilement. Dans son malheur, Ocampos pourra tout de même se consoler avec une chose : le natif de Quilmes a réveillé les démons qui habitent l'esprit du Paris Saint-Germain face au Barça.Le 9 mars 2017, un autre Argentin, en la personne d'Ángel Di María, sortait perdant de son face-à-face avec Ter Stegen et manquait de tuer dans l'œuf uneirrationnelle entreprise par les. La suite, tout le monde la connaît, nul besoin de remuer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com