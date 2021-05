Attention, La Ligue 1 va tout faire péter !

Ce dimanche, la cuvée 2020-2021 de la Ligue 1 va définitivement baisser le rideau. Lille résistera-t-il à la pression du PSG, et Monaco à celle de Lyon ? Lens va-t-il priver Rennes de Coupe d'Europe, et Michel Der Zakarian va-t-il envoyer Nantes disputer les barrages face à Toulouse ? Tant de questions qui trouveront réponse à la fin du week-end. Sortez le pop-corn, cette 38e journée va décoiffer.

La passe de quatre pour le LOSC ?

Qu'elles semblent loin, les émotions d'un multiplex aussi intenses. Habituée à vivre de nombreuses rencontres sans enjeu ces dernières années, la Ligue 1 va connaître un épilogue particulièrement rude et ô combien crucial. Tous les matchs revêtent en effet une importance capitale, du titre du champion de France à la place du couillon, le dix-huitième devant sauver ses fesses face à Toulouse dans un double duel en trois jours. Sur les bancs de touche, les téléphones seront de sortie pour surveiller à la loupe le score des prétendants, les ongles vont morfler pendant deux heures, les positions vont bouger dans tous les sens et les larmes vont être de joie ou de tristesse au coup de sifflet final. Preuve que cette dernière bataille sera féroce, le multiplex ne sera pas uniquement diffusé sur Canal + : la LFP a annoncé, ce samedi, la distribution des dix rencontres en simultané chez les diffuseurs internationaux pour la première fois., explique l'institution dans un communiqué.Cette diffusion à l'international est une opportunité en or pour les vingt écuries de l'élite française de montrer ce que la Ligue 1 a dans le bide, et qu'elle peut rivaliser avec le gratin européen. C'est l'occasion ou jamais de voir les Parisiens coiffer sur le poteau des Lillois bluffants de sérénité et impressionnants de maîtrise depuis le début de saison. Défaillants la semaine dernière face aux Verts, les Dogues devront avoir les dents dures face à Angers, alors que Paris est revenu à un petit point avant son déplacement à Brest. Un titre du LOSC serait aussi un magnifique clin d'œil, dix