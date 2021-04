Attention : enfin une fin de saison excitante en vue pour le PSG

Pour la première fois depuis bien longtemps, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une fin de saison trépidante. Abonné aux titres validés dès le début du printemps et aux éliminations précoces en Ligue des champions, le club de la capitale est cette fois sur tous les fronts pour conclure la campagne 2020-2021. À commencer par la Coupe de France ce mercredi avec un quart de finale à négocier contre Angers. Attention, excitation en vue.

Paris Saint-GermainAngers SCO 21/04/2021 à 18h45 Coupe de France Diffusion sur

Le schéma était presque devenu une routine depuis l'arrivée des Qataris dans la capitale française. Combien de fois le PSG s'est-il retrouvé avec plus guère d'enjeu dans les dernières semaines de l'année, ses innombrables internationaux salivant déjà des joutes mondiales ou continentales se profilant à l'horizon du mois de juin ? Titre validé, Ligue des champions terminée, saison classée ou suspendue... Sauf que cette année, changement de décor. Une seule petite victoire contre les " gros poissons " du championnat (à Lyon, fin mars), une accumulation de défaites à la maison dans les grands rendez-vous, et voilà que le championnat tient son final le plus haletant depuis bien longtemps. Dans le même temps,Barcelone et le Bayern, et les ouailles de Pochettino se sont donné le droit de disputer une deuxième demi-finale de Ligue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com