ATP Finals 2020 : Zverev se relance contre Schwartzman Reuters • 18/11/2020 à 18:27 Temps de lecture: 1 min







ATP Finals 2020 : Zverev se relance contre Schwartzman par Pierre Sarniguet (iDalgo) Malheur au vaincu de ce match entre le 7e et le 9e joueur mondial. Après une première rencontre perdue pour les deux hommes, cette partie sentait la tension à plein nez et c'est sûrement cette donnée qui a empêché les deux hommes de se livrer totalement. Au final, c'est l'Allemand Zverev qui s'est imposé en trois sets 6/3, 4/6, 6/3 face à un Schwartzman trop indécis sur son service et maladroits sur ses coups directs. Malgré un regain de forme dans le second set, l'Argentin n'a jamais réussi à prendre l'ascendant dans cette partie qui aura duré 2h15. Le prochain match de Zverev sera déterminant mais la tâche s'annonce difficile car ce sera Novak Djokovic en face de lui.