ATP Finals 2020 : Medvedev surclasse Djokovic et file en demi-finale Reuters • 18/11/2020 à 23:03







ATP Finals 2020 : Medvedev surclasse Djokovic et file en demi-finale par Pierre Sarniguet (iDalgo) Daniil Medvedev a balayé le numéro un mondial au cours d'un match quasiment à sens unique. Sur le score de 6/3, 6/3, le Russe a fait déjouer le Serbe qui n'a jamais réussi à prendre son adversaire de vitesse. Pire, Djokovic s'est montré maladroit sur son service et ses tentatives de coups gagnants. A 24 ans, Medvedev va donc découvrir pour la première fois les demi-finales de ce Masters que son opposant du soir a pourtant déjà remporté à cinq reprises. Demain, Thiem jouera Rublev pour un match sans enjeu au contraire de Nadal et Tsitsipas qui joueront leur peau dans ce tournoi.