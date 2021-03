Atlético, déprime à la gagne

Après un début de saison tonitruant, l'Atlético marque le pas depuis un mois : freinés en championnat et battus par Chelsea en Ligue des champions, les Colchoneros doivent également faire avec les états d'âme de João Félix, qui a pété les plombs la semaine dernière, face à Villarreal. Pas franchement la situation idéale avant d'affronter le Real Madrid, ce dimanche, dans un match qui ressemble déjà à une finale pour le titre.

Villarreal-Atlético, 69minute de jeu. João Felix vient de marquer le deuxième but des siens, et la victoire se dessine pour les hommes de Simeone. Un résultat d'autant plus précieux que les dernières semaines n'ont pas été fameuses, ni pour l'attaquant portugais ni pour son club. Bref, ce dimanche 28 février, tout semble enfin aller pour le mieux au royaume des. Pourtant, au lieu de célébrer, João Félix se tourne vers son banc et demande à son entraîneur de. La réponse de Diego Simeone ne se fait pas attendre, mais elle est lunaire., confie-t-il à la presse après la rencontre.L'incartade entre les deux hommes aurait tout l'air d'un épiphénomène si elle ne s'inscrivait pas dans une période difficile pour l'Atlético, qui, pour ne rien arranger, affronte le Real Madrid ce dimanche.Depuis un mois, la machine qu'était l'Atlético en début de saison s'est en effet quelque peu grippée. À l'heure de faire les comptes, le commando de Diego Simeone déplore deux nuls et deux défaites, face à Levante (0-2) le 20 février, et surtout, face à Chelsea, trois jours plus tard (0-1), au terme d'un match qui a vu lesproposer un football ultra minimaliste. Lesne peuvent se reposer que sur deux petites victoires, acquises de haute lutte contre Grenade (1-2) et contre Villarreal, donc (0-2). Bref, un constat comptable et sportif insuffisant.Surtout, l'impression laissée par l'Atlético inquiète, car le club madrilène semble revenu au bon vieux football à la Simeone, notamment contre Chelsea, contre qui lesse sont contentés de