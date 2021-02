Atlético-Chelsea : silence, la fusée Timo Werner s'apprête à décoller

Meilleur depuis l'arrivée de Thomas Tuchel alors qu'il a déçu depuis son transfert à Chelsea, Timo Werner a l'occasion de véritablement décoller contre l'Atlético de Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Encore faut-il que l'attaquant allemand supporte la pression, se montre efficace et s'adapte au combat physique proposé.

Une course d'élan, un penalty repoussé par les gants de Simon Sluga et un visage dissimulé sous le col du maillot. Il y a un mois, le 24 janvier dernier, le moral de Timo Werner se situait au niveau des pâquerettes. Sur le pré de Stamford Bridge, l'attaquant voyait encore le bruit du tremblement de filets se refuser à lui devant le modeste Luton Town au quatrième tour de FA Cup, alors que son collègue Tammy Abraham fanfaronnait avec un triplé. Pourtant, tout n'était pas à jeter : Chelsea obtenait sa qualification, et l'Allemand s'était montré très présent (en étant impliqué sur l'ouverture du score et en obtenant le péno, notamment). Mais la confiance n'était pas là, Frank Lampard se disait peu satisfait de son rendement, et les mauvais résultats du club londonien n'arrangeaient rien.Une trentaine de jours plus tard, les choses se sont (un peu) améliorées. En l'espace de quatre semaines, Thomas Tuchel (qui a débarqué le 26 janvier) a redonné de la confiance auxen recuisinant des ingrédients parfois aussi ennuyants qu'efficaces (assise défensive stable, 3-4-3 sans folie, mais rassurant, réalisme dans les deux surfaces, maîtrise du ballon). Si bien qu'à l'heure de rencontrer l'Atlético de Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions, le bilan comptable est de nouveau positif : cinq victoires pour aucune défaite, deux nuls et deux buts concédés. Alors forcément, l'ancien de Leipzig - titulaire