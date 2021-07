Atlanta 1996, les derniers Jeux olympiques disputés par les Bleus

Ce jeudi à Tokyo, la flamme olympique du foot masculin français se rallumera enfin. La bande de Dédé Gignac et Flo Thauvin pourra alors souffler sur des braises qui n'avaient plus rougies depuis 25 ans, moment où une équipe dirigée par Raymond Domenech s'était lancée à la conquête de l'Amérique. Magnéto, Serge.

Le 27 juillet 1996, dans le Centennial Olympic Park spécialement sorti de terre pour célébrer les centenaires des Jeux, le groupe américain de soul Jack Mack & the Heart Attack électrise la nuit d'Atlanta, ville qui baigne dans l'euphorie depuis maintenant une semaine. Mais aux alentours d'une heure du matin une bombe explose dans le parc malgré les avertissements de Richard Jewell, dont le cas a inspiré un film. Un attentat qui fait deux morts et 111 blessés. Cinq heures avant le drame, le Portugal de Nuno Gomes et Nuno Espírito Santo mettait fin aux espoirs de médaille de la France dès les quarts de finale (1-2), et ce, à des années-lumière de la terreur qui régnait dans le village olympique. Et pour cause Raymond Domenech et ses poulains se trouvent en Floride, à un bon millier de bornes de cette agitation.Là, c'est à l'Orange Bowl de Miami que l'aventure de deux ans s'achève pour la promo 1973-1974. La fameuse règle du but en or, qui profitera tant aux seniors deux et quatre ans plus tard dans leur quête de couronne mondiale et européenne, s'est cette fois retournée contre les Bleuets. La faute à un penalty sifflé à la 105minute par Pierluigi Collina contre le latéral montpelliérain Jérôme Bonnissel et profitant au tireur lusitanien Nuno Capucho., raconte l'ancien monégasque Sylvain Legwinski.C'est donc avec un goût d'inachevé que s'ouvre une interminable parenthèse sans olympisme pour le foot masculin français. Dans quelques heures, cette nuit de 25 ans prendra fin au pays du soleil levant, les garçons de Sylvain Ripoll ayant réussi à briser enfin le signe indien., laisse planer Tony Vairelles.