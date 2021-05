Astra Giurgiu : berline ne répond plus

Bourreau des Gones lors d'une torride soirée de préliminaires de Ligue Europa il y a presque sept ans, l'Astra Giurgiu a depuis conquis un titre de champion de Roumanie avant de tomber en décrépitude à vitesse grand V, comme d'autres petites formations avant elle. Pire, l'ancien point de chute d'Elliot Grandin vient d'être relégué en D2 roumaine et ne s'en sort plus financièrement, jusqu'à craindre pour sa survie.

Des fondations en argile

Les propos de D?nu?Coman, ancien gardien international et président de l'Astra Giurgiu depuis sa fin de carrière sur les bords du Danube en 2015, sont aussi tranchants qu'une serpe. Mais ils symbolisent un vrai boxon et sont loin d'être infondés : malgré un gros mois de février et deux mois et demi sans défaite, lesont succombé sans combattre mercredi dernier sur la pelouse du Viitorul de Gheorghe Hagi, alors qu'un nul suffisait aux ouailles de Ionu? Badea pour passer par la case barrage. Direction la D2 roumaine, à la surprise générale, un an après une "saison Covid" achevée sur le podium. Place au budget divisé par trois, aux déplacements en bus à l'autre bout du pays avec supplément crevaison et aux droits télé dominés par les équipes à supporters, capables d'assurer salaires et couverts. À moins que même tout ce panel ne se change en chimère, vu l'état du patient à la frontière bulgare.Unirea Urziceni, O?elul Gala?i, FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mure?. Le point commun entre ces Icares roumains du XXIsiècle, qu'ils aient été titrés ou simplement salués par la critique ? Leuraura eu la durée de vie d'un éclair en rase campagne. Et si c'est arrivé à une ville comme Gala?i, cela pouvait assurément arriver à la modeste Giurgiu, si elle n'assurait pas ses arrières. Bien qu'ancien port stratégique pour les puissances de la région de par sa proximité avec le Danube, Giurgiu fait partie de ces villes dont les Roumains se moquent volontiers au moment de l'apéro : cette Boto?ani du sud n'est pas un grand lieu d'activité.Les joueurs y évoluant les week-ends résident à Bucarest, qui n'est qu'à une heure de route. La vie et le renouvellement démographique sont à l'arrêt, les hôtels sont déserts et trop nombreux, à l'image des grillons. On y vient plutôt pour une journée de congé en