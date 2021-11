Aston Villa-Steven Gerrard : un mariage évident

La rumeur qui courait avec intensité depuis plusieurs jours est devenue officielle : à 41 ans, Steven Gerrard est le nouveau manager d'Aston Villa et va retrouver la Premier League plus de six ans après son dernier match en tant que joueur. La suite logique pour l'ancienne gloire de Liverpool qui quitte le banc des Glasgow Rangers après un mandat réussi de plus de trois ans, en attendant d'atteindre son objectif ultime : entraîner les Reds.

Welcome to Aston Villa, Steven Gerrard. pic.twitter.com/MF8n9CPaYW — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021

C'est par cette phrase solennelle que lesont officiellement communiqué ce jeudi le nom du remplaçant de Dean Smith, démis de ses fonctions il y a cinq jours après une terrible série de cinq défaites consécutives. Un trou noir qui a plongé le club de Birmingham à la seizième place de Premier League et surtout convaincu ses dirigeants de miser sur Gerrard jusqu'en juin 2025 dès le mois de novembre., a expliqué Christian Purslow, le président de Villa.Des louanges et beaucoup d'excitation envers le tacticien de 41 ans qui va donc retrouver les pelouses de Premier League plus de six ans après une sortie par la petite porte, le 24 mai 2015, et une gifle reçue sur la pelouse de Stoke City (6-1) malgré un ultime pion du capitaine desce jour-là. Depuis, le vieux joueur est devenu un jeune coach aux débuts très prometteurs.