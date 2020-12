Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Aston Villa et Newcastle s'imposent Reuters • 12/12/2020 à 18:23 Temps de lecture: 1 min







Aston Villa et Newcastle s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se jouaient deux matchs de la douzième journée de Premier League en attendant le derby de Manchester cet après-midi. Le premier opposait Wolverampthon à Aston Villa chez les Wolves. Les Villans se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but très tardif (94ème minute) sur penalty de El Ghazi. Une victoire importante qui permet aux visiteurs de prendre la huitième et de repartir vers l'avant après sa série négative. Le deuxième match opposait Newcastle à West Bromwich. Les joueurs de Newcastle se sont imposés 2-1 après un but marqué après seulement 24 secondes de jeu. Une défaite qui enfonce West Brom à la dix-neuvième place alors que Newcastle remonte à la onzième place.