Ashby-de-la-Zouch, le cottage des Françaises pendant l'Euro

Malgré son nom à consonance française, Ashby-de-la-Zouch est un village tout ce qu'il y a de plus anglais. C'est dans cette bourgade située au cœur d'un triangle Birmingham-Derby-Leicester que l'équipe de France a installé son camp de base le temps de l'Euro. Ou plutôt, dans ses faubourgs. Car en centre-ville, la présence des Bleues est inexistante. Pas grave, Ashby a plein d'autres choses à raconter.

Pour se rendre de leur camp de base situé dans l'élégant country-club de Champney Springs jusqu'au New-York Stadium de Rotherham, les Bleues en ont pour une grosse heure de bus. Pour le pékin de base qui voudrait leur rendre visite en faisant le chemin inverse, c'est une autre paire de manches. Surtout sans permis de conduire. Mais plutôt que de plonger dans le défaitisme, c'est le cœur joyeux que l'on se lance à l'assaut de ce petit village du Leicestershire situé à une centaine de bornes au sud de Sheffield. En transports en commun donc. Le périple commence peu avant 8 heures en sautant dans le train qui descend jusqu'à Plymouth et se poursuit 45 minutes plus tard en changeant à la gare de Burton upon Trent. Sur le parking de ce bâtiment sans âme, la demi-heure d'attente du bus 9 en direction de l'aéroport des East Midlands (voisin du célèbre circuit automobile de Donington) permet juste d'attraper un café et de faire les cent pas, le Pirelli Stadium de Burton Albion, pensionnaire de League One, étant trop éloigné pour lui payer une visite de courtoisie.Qu'importe : le bus est pile à l'heure, les sièges sont confortables et le wifi en rade invite le voyageur d'un jour à rester le nez collé à la fenêtre pendant très exactement 56 arrêts, pendant lesquels on quitte progressivement un paysage post-industriel pour s'enfoncer dans le décor de carte postale d'une Angleterre fantasmée : rurale, verdoyante, faite de petites maisons proprettes et bien rangées, peuplée de vieilles personnes souriantes et qui parlent anglais avec l'accent des cassettes. Cette heure de repérage permettrait à n'importe qui d'un tant soit peu imaginatif de scénariser le prochain épisode de, lequel pourrait se dérouler à Newhall, Swadlincote, Midway,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com