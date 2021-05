Arve Hjelseth : "Haaland a banalisé le fait de marquer un but"

Face à Leverkusen ce samedi (15h30), Erling Haaland s'apprête à boucler sa première saison complète en Bundesliga. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour les défenses qui ont croisé la route du buteur norvégien cette saison, la facture est salée : en vingt-sept matchs disputés avant cette dernière sortie en championnat, Haaland a marqué à vingt-cinq reprises et délivré huit passes décisives. Des chiffres stratosphériques qui font croire à Arve Hjelseth, sociologue du sport de l'université de Trondheim, que le buteur de Dortmund est d'une autre trempe que les meilleurs footballeurs norvégiens de l'histoire. Entretien.

"En hiver, les conditions climatiques sont beaucoup plus clémentes en Suède et au Danemark qu'en Norvège. Il y a encore trente ans par exemple, on ne jouait au foot que pendant sept ou huit mois de l'année ici."

Erling Haaland a commencé à se faire connaître du grand public il y a trois, quatre ans lorsqu'il a rejoint Molde qui est l'un des plus grands clubs norvégiens du moment avec notamment un parcours jusqu'en seizièmes de Ligue Europa cette année. Je pense que beaucoup ont été surpris par sa capacité à poursuivre le rendement qu'il avait lors de sa deuxième saison en Autriche à Salzbourg où il a signé par la suite. Notamment en Ligue des champions, où en tant que fan de Liverpool, je me rappelle forcément le mal qu'il nous a fait à Anfield. Le public norvégien était surpris qu'il réussisse si vite plus haut, même chose à Dortmund. C'est ça, qui est fascinant.La Norvège a effectivement connu une période décente dans les années 1990 avec Rosenborg en Ligue des champions et une équipe nationale qui est parvenue à se qualifier pour deux coupes du monde et un Euro. Il y avait de bons joueurs au niveau européen comme Ole Gunnar Solskjær ou Töre André Flo, mais la tactique de la sélection était basée sur la puissance physique et la dévotion des joueurs au collectif. Il n'y avait pas de joueurs spectaculaires comme Haaland, ce n'est que ces dernières années que la Norvège a su produire ce type de joueurs. Par exemple, lorsque Rosenborg avait