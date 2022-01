Arthur Rinderknech : "Je rêvais plus d'être joueur de foot que de tennis"

À 26 ans, Arthur Rinderknech commence à se faire un nom dans le monde de la petite balle jaune. Celui qui est actuellement le troisième joueur français au classement ATP a disputé son premier Open d'Australie, où il a dû abandonner au deuxième tour, quelques semaines après avoir été sélectionné pour la Coupe Davis. Plus jeune, le géant d'1,96 mètres rêvait aussi de ballon rond et admirait Blaise Matuidi. Entretien avec un supporter de plus en plus partagé entre les Verts et le Stade rennais.

"Blaise Matuidi était mon joueur préféré."

Avec un peu de repos parce que mon poignet m'a empêché de jouer le deuxième tour. J'ai fait quelques IRM, là je vais couper pendant dix ou quinze jours. Je digère tranquillement, en retrouvant mes proches et en prenant mon mal en patience avant de repartir.C'est sûr que notre vie est bien différente. Ils partent un week-end sur deux en déplacement pour un ou deux jours, puis ils sont vite de retour chez eux. Nous, on part 30 à 35 semaines par an loin de chez nous, c'est un autre mode de vie. C'est clair que ça doit être plus agréable de pouvoir rentrer chez soi après une défaite, mais on a également la chance de découvrir des pays, des villes, on ne se plaint pas.Quand j'étais plus petit, je faisais du foot comme un fou dans la cour de récré. Naturellement, mes parents m'ont inscrit dans un club en même temps qu'au tennis à l'âge de 6-7 ans. Je jouais au CO Vincennes, là où a été formé Blaise…