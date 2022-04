Arsenal terrasse Chelsea, Manchester City retrouve son trône, Everton sur un fil

Au terme d'un match fou, Arsenal a remporté un match capital sur la pelouse de Chelsea dans la bataille pour la quatrième place du championnat. Dans le même temps, Newcastle continue de performer et Everton d'inquiéter. Enfin, Manchester City a repris son fauteuil de leader 24 heures après l'avoir cédé à Liverpool en dominant Brighton sans trembler.

Chelsea 2-4 Arsenal

Inquiétant après trois défaites de rang et avant une fin de championnat décisive pour tenter d'accrocher une première qualification en Ligue des champions depuis 2016, Arsenal a frappé un grand coup en s'imposant sur la pelouse de Chelsea (2-4), en match en retard de la 25journée de Premier League. Privés entre autres de Thomas Partey, Kieran Tierney et Alexandre Lacazette, lesn'ont pour autant pas baissé les yeux face au champion d'Europe et prennent même les devants au quart d'heure de jeu, Eddie Nketiah profitant d'une grosse erreur d'Andreas Christensen avant de tromper Edouard Mendy. Malgré l'égalisation rapide de Timo Werner, sur une frappe déviée qui surprend Aaron Ramsdale, les hommes de Mikel Arteta reprennent les devants sur une action estampillée Arsenal : remontée de balle de Granit Xhaka qui balade au passage Mason Mount et Romelu Lukaku, puis les bambins Martin Ødegaard, Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe, ce dernier étant à la conclusion, qui laissent parler leur talent. Totalement débridée, la rencontre s'emballe un peu plus après l'égalisation dans la foulée de César Azpilicueta sur un caviar de Marcos Alonso. Lescraquent finalement en seconde période sur un but plein de réussite et d'envie de Nketiah, puis sur un penalty obtenu et transformé en fin de rencontre par Bukayo Saka. Comme souvent cette saison lorsqu'on ne les attend plus, lessurgissent de nulle part et restent candidats à la C1.